Focolaio Coronavirus in Rssa Monopoli: decessi salgono a 14. 25 casi in struttura nel Foggiano

Sale a 14 il numero degli anziani deceduti nella Rssa «Regina Pacis» di Monopoli (Bari) dove, una decina di giorni fa, è scoppiato un focolaio Covid con 61 casi positivi, 48 ospiti e 13 operatori. La notizia degli ulteriori decessi è comunicata dal sindaco Angelo Annese il quale spiega, in un post su Facebook, che «la situazione sembra si stia stabilizzando, sono state aggiunte unità di personale ed è stato sostituito il medico in quanto" quello della struttura «purtroppo è stato contagiato».

25 CASI IN STRUTTURA NEL FOGGIANO - Ci sono 20 ospiti e 5 operatori sanitari della Rssa Maria Santissima della Serritella, di Volturino, risultati ad oggi positivi al virus Covid. È quanto comunica il sindaco della piccola comunità foggiana Francesco Di Pasqua. «Attualmente la Prefettura ci ha comunicato che nel nostro paese i positivi sono 39, compresi i casi Covid della Rssa. Ma i numeri - precisa il sindaco - non coincidono con quelli reali, che si aggirano intorno agli 80 positivi.

Numeri che posso dare con certezza perché nella nostra piccola comunità ci conosciamo praticamente tutti e sono state le stesse persone a contattarmi per informami del contagio. I dati non coincidono - precisa il sindaco Di Pasqua - perché non tutti i miei concittadini si sono sottoposti a tampone presso la Asl di Foggia, ma molti lo hanno fatto in strutture private», conclude.