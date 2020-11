Covid 19, sindaco di Torremaggiore: stop a lezioni in presenza

FOGGIA - Il sindaco di Torremaggiore (Foggia), Emilio Di Pumpo ha sospeso da domani 18 novembre e fino al prossimo 3 dicembre la didattica in presenza di tutte le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado. "Consapevole delle difficoltà che questa ordinanza comporterà, mi vedo comunque costretto a prendere questa difficile decisione - ammette il sindaco Di Pumpo -. I dati relativi ai contagi non sono confortanti, di conseguenza serve fare delle scelte seppur difficili, per salvaguardare la salute di tutti, specie dei nostri ragazzi»