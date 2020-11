Covid in Puglia, in arrivo 300 medici per potenziare le Usca

BARI - Sono 300 i medici che hanno partecipato al nuovo bando della Regione per l’attivazione in Puglia di altre Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale. Il dato è fornito all’ANSA dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanro. C'è stata una larga partecipazione che dovrebbe permettere di portare le Unità speciali di assistenza a domicilio di pazienti Covid dalle attuali 32 almeno a 80. I primi medici hanno già firmato il loro contratto a tempo determinato, per sei mesi o comunque sino a quando sarà necessario tenere attive le Usca per fronteggiare anche sul territorio la pandemia di coronavirus. Attualmente sono 22.511 i pugliesi positivi al Covid che si trovano in quarantena a casa.