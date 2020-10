Coronavirus, il Policlinico di Bari è saturo: in arrivo altri 50 posti letto

BARI - Saranno attivati nei prossimi giorni gli ulteriori 50 posti letto Covid nel padiglione Balestrazzi del Policlinico di Bari, sul totale dei 100 in più annunciati per far fronte all’emergenza sanitaria. I primi cinquanta sono stati già tutti occupati e si attendono gli altri cinquanta che saranno disponibili dopo il trasferimento in un altro padiglione dei pazienti no-Covid che attualmente li occupano. Per questo, con una circolare trasmessa ieri al 118, il Policlinico ha comunicato «la temporanea indisponibilità ad accettare ulteriori ricoveri di pazienti Covid accertati o sospetti», motivata per "l'attuale situazione di totale occupazione di posti letto dedicati alla degenza di pazienti Covid positivi, nonché la totale saturazione presso l’area grigia del pronto soccorso centrale dei posti dedicati all’accettazione e osservazione di pazienti con sospetta o accertata infezione» da Covid. In attesa che si sblocchi la situazione al Policlinico di Bari e che siano attivati anche gli annunciati posti all’ospedale di Altamura (Bari) e alla clinica Mater Dei a Bari, le ambulanze del 118 che trasportano pazienti Covid, e che fino a ieri si dirigevano al Policlinico, vengono indirizzate anche all’ospedale di Bisceglie (BAT) e al Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari).