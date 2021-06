Giulia Bevilacqua torna con MindfulCamp, per portare i bambini alla scoperta di sé

Parte il 21 giugno alle 14.15 (dal lunedì al venerdì) su DeAJunior (canale 623 di Sky, e disponibile anche on demand e su Now Tv) MindfulCamp, il primo programma televisivo che vuole avvicinare famiglie e bambini alla mindfulness condotto da Giulia Bevilacqua, attrice, mamma e appassionata di questa pratica. Una tenda accogliente e colorata trasporta i bambini in una dimensione inedita, accompagnati dal coniglietto Gentile e dalla scimmietta Attenta, e i piccoli telespettatori guidati dalla fantasia, grazie al gioco esploreranno respirazione, sensi, emozioni, pensieri. Si parte ad esempio con il gioco della merenda: assaporando una barretta di cioccolato i bimbi vanno ad analizzare i cinque sensi, concentrandosi sul colore, sul profumo, ecc... Una pratica che per i bambini è utile a stimolare il senso della curiosità e la loto attenzione, per far sì che la loro meraviglia non finisca mai, insieme all'interesse nei confronti del mondo.

Il programma è composto da 20 episodi ed è realizzato da KidsMe, la children content factory del gruppo De Agostini Editore. Al timone Giulia Bevilacqua, che in un incontro con la stampa ha raccontato quanto sia importante per lei questa pratica, essendo mamma di due bimbi molto piccoli, uno nato in pieno lockdown: «Quando mia figlia piange, ad esempio - ha raccontato - la faccio concentrare sul respiro, per farla calmare, e funziona. Pensavo di essere una mamma molto ansiosa, invece per fortuna ho vissuto anche la gravidanza serenamente, nonostante gli impedimenti del periodo. E poter condurre un programma per bambini, argomento su cui lo scorso anno in particolare mi sentivo particolarmente ferrata, è stato davvero il coronamento di un sogno». L'attrice in questo momento si trova a Lecce, impegnata sul set della seconda stagione di Cops, che andrà in onda su Sky, insieme a Claudio Bisio, Stefania Rocca, Francesco Mandelli e Pietro Sermonti. «Ormai mi sento praticamente pugliese - racconta - ci sono stata tre mesi per la prima serie, dopo la nascita di Vittoria (la figlia maggiore, ndr.), ho preso perfino la mia prima intossicazione da cozze. Poi ci sono tornata durante la zona rossa per le riprese di Più forti del destino, con la regia di Alexis Sweet: abbiamo girato in una Lecce deserta, in costume, con le carrozze, con i negozi che chiudevano presto, un'esperienza indimenticabile. E poi il barocco è meraviglioso, le persone accoglienti, dolci, disponibili, mia figlia l'ho iscritta qui all'asilo, parlerà prima il salentino dell'italiano!»