Set internazionali per l'attore lucano Domenico Fortunato

È stato scelto in un cast nel quale spiccano diversi premi Oscar. L’attore lucano Domenico Fortunato, dopo le esperienze in Spectre (2015) di Sam Mendes, film della serie 007 e in The Vatican (2013) il tv movie diretto da Ridley Scott, indosserà i panni di un personaggio molto famoso della storia italiana. Rigorosamente top secret i dettagli sulla pellicola diretta da un regista di fama internazionale e che dovrebbe uscire nei cinema e sulla piattaforma Netflix entro l’anno.

A dispetto della pandemia, l’annus orribilis che ha messo in ginocchio anche il cinema e le arti in genere è stato fruttuoso per Fortunato che si è dovuto dividere tra cinepresa e interpretazione. «Mi sento un privilegiato - dice l’artista materano -. Dopo le riprese di Bentornato papà in Valle d’Itria lo scorso settembre, è arrivata una telefonata del mio agente. «In Germania sono stato sul set a Berlino e Monaco di Baviera da metà ottobre al 19 dicembre. Ogni mattina eravamo sottoposti al tampone ed ogni ora il set, pur con il freddo pungente, si fermava per aprire le porte e consentire il ricambio dell’aria degli studi. Ho recitato a un tavolo in inglese e ad un altro in tedesco».

Fortunato è impegnato al montaggio di Bentornato papà che dovrebbe essere pronto in primavera. Il film, che racconta una intensa e toccante storia familiare, è una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli, con il contributo della Regione Puglia e di Apulia Film Commission. Tra i protagonisti oltre a Fortunato figurano anche Donatella Finocchiaro, Riccardo Mandolini, Giuliana Simeone e il barese Dino Abbrescia. La pellicola è la sua seconda opera dopo Wine to love (2018), del quale è pure protagonista con Ornella Muti. Una commedia romantica che tra masserie, vigneti e il pregiato vino Aglianico, esalta il Vulture. Il lungometraggio distribuito da Altre Storie è andato in onda su Rai1 in prima visione e in prima serata il 4 gennaio 2019. «Da allora - spiega - il film ha il record di ascolti secondo l’Auditel. È infatti il film tv più visto in assoluto tra le reti generaliste».

L’altro riconoscimento è giunto per la partecipazione al cast de La rivincita di Leo Muscato, film tratto dall’omonimo romanzo di Michele Santeramo, all’esordio su RaiPlay nel giugno 2020 e presentato fuori concorso al Bifest di Bari nella sezione «ItaliaFilmFest». Fortunato è presente anche nel film di Giulio Base, Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, presentato in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma.