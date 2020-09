Bari, al Petruzzelli ripartono i «Family concert»

BARI - Riprende la rassegna dei Family concert dedicata ai più piccoli e sarà il maestro Paolo Lepore a dirigere l’Orchestra del Teatro Petruzzelli nel primo Concerto domenica 20 settembre alle 18.00. L’Orchestra del Teatro Petruzzelli eseguirà un programma dedicato a Suite n. 1, dal "Peer Gynt», op. 23 I. Morgenstemning (Il mattino), Allegro pastorale IV, I dovregubbens hal (Nell’antro della montagna), Alla marcia e molto marcato di Edvard Grieg, Sinfonia n. 4, in La maggiore, op. 90, «Italiana», IV. Saltarello. Presto di Felix Mendelssohn-Bartholdy, Variazioni su un tema originale, (Enigma Variations), op. 36, Variazione IX - Nimrod. Adagio di Edward Elgar, Sinfonia n. 88, in Sol maggiore, IV. Finale: Allegro con spirito di Joseph Haydn, Sinfonia n. 5, in mi minore, op. 64, II. Andante cantabile con alcuna licenza di Pyotr Tchaikovsky, Dall’Ouverture finale dell’opera «Guglielmo Tell» Allegro vivace di Gioachino Rossini, Deborah's Theme, dalla colonna sonora del film «C'era una volta in America» di Ennio Morricone, Tico-Tico no fubá di Zequinha de Abreu, Dall’operetta "Orfeo all’inferno» Can-Can di Jacques Offenbach.

La rassegna Family Concert è organizzata in collaborazione con l’assessorato alle Culture del Comune di Bari ed i Cinque Municipi del capoluogo pugliese e propone biglietti al costo di 1 euro per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni di età e solo 5 euro per gli altri spettatori. I biglietti sono in vendita al Botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it