Il 5 giugno green: così si festeggia la Giornata mondiale dell'ambiente

Il 5 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata dedicata all'ambiente. L'evento è stato istituito dalle Nazioni Unite a partire dal 1974 e da allora va in scena ogni anno per sensibilizzare l'opinione pubblica sul delicato tema della sostenibilità ambientale. Il focus di questa edizione 2020 è sintetizzato dal motto "È il momento per la Natura", per sottolineare quanto la crisi della biodiversità sia un problema "non solo urgente, ma anche esistenziale", come si legge sul portale dell'Onu. E al centro di questa Giornata mondiale per l'ambiente c'è proprio il tema del declino della biodiversità sul nostro pianeta, dove si stima che sia a rischio estinzione circa un milione di specie viventi.

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente l'Istituto superiore per la protezione dell'ambiente e la ricerca ambientale (Ispra) organizza una tavola rotonda con Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Teresa Bellanova, Ministro delle politiche agricole, alimentare e alimentari e forestali, tecnici di numerose istituzioni e i vertici dell'Ispra stessa. Obiettivo dell'iniziativa è accrescere la consapevolezza dei cittadini sulla crisi ambientale e stimolare azioni concrete per invertire questa tendenza.