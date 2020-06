Elefante morto in India nel Kerala VIDEO

Elefante morto in India il 27 maggio 2020 mentre si trovava nel mezzo di un fiume nello stato meridionale del Kerala, quattro giorni dopo che è stata trovata ferita.

L'elefante morto a Kerala in India era incinta di un mese e dalle prime ricostruzioni potrebbe essere deceduto a seguito di un'esplosione in bocca, manginado della frutta, che ne ha fratturato le ossa arrecando numerosi danni.

Il capo custode della fauna selvatica del Kerala in India, Surendra Kumar, ha dichiarato che il caso dell'elefante morto è sotto inchiesta: gli abitanti dei villaggi locali a volte lasciano ananas e altri frutti dolci pieni di petardi intorno ai loro campi per allontanare i cinghiali, il che potrebbe aver causato l'esplosione nella bocca dell’elefante che po è morto.

L'elefante è stato trovato ferito il 23 maggio 2020, ma si è allontanata quando gli agenti forestali e un veterinario hanno cercato di immobilizzarla per il trattamento. Fu ritrovata due giorni dopo, in piedi nel fiume dove è rimasta fino alla morte.

Mohan Krishnan, guardia forestale che ha assistito alla morte dell'elefante, ha spiegato: «Aveva la bocca e la lingua distrutte dall'esplosione, sono sicuro che fosse più preoccupata per la salute del figlio che portava in grembo che per la sua stessa».

Sull'elefante morto il ministro indiano Prakash Javadekar ha dichiarato che «Non lasceremo nulla di intentato per investigare correttamente e catturare i colpevoli. Questa non è una cultura indiana per alimentare i petardi e uccidere».

Il dipartimento forestale del Kerala in India, su Twitter, invita chiunque sappia qualcosa sull'elefante morto a testimoniare e ricorda che nella stessa costituzione indiana è previsto il rispetto di tutti gli esseri viventi e chiede: «Che fine hanno fatto i nostri doveri e la nostra umanità?».