David di Donatello 2020, trionfa Bellocchio con 6 statuette. Il tarantino Diodato vince per la migliore canzone

I David di Donatello 2020, i più importanti premi del cinema italiano, sono stati assegnati ieri sera: nemmeno il coronavirus ha bloccato la premiazione, anche se a distanza. A trionfare è Il traditore, l’ultimo film del regista Marco Bellocchio sulla vita del boss mafioso Tommaso Buscetta, che ha vinto i premi più importanti: quello per il miglior film, la migliore regia e la miglior sceneggiatura originale, oltre che quelli per il miglior attore protagonista (a Pierfrancesco Favino), per il migliore attore non protagonista (a Luigi Lo Cascio) e per il miglior montaggio. Tra i film più premiati ci sono anche Pinocchio di Matteo Garrone – che ha ottenuto tutti i principali premi tecnici – e Il primo re di Matteo Rovere. Anche la Puglia partecipa alla kermesse: sul podio come miglior canzone originale vince la statuetta il tarantino Diodato con la canzone «Che vita meravigliosa» colonna sonora del film di Ozpetek la Dea Fortuna. Un'altra vittoria incassata per Diodato dopo quella di Sanremo 2020.

Miglior film – Il traditore, Marco Bellocchio

Miglior regia – Marco Bellocchio, Il traditore

Miglior attore – Pierfrancesco Favino, Il traditore

Miglior attrice – Jasmine Trinca, La dea Fortuna

Miglior attore non protagonista – Luigi Lo Cascio, Il traditore

Miglior attrice non protagonista – Valeria Golino, 5 è il numero perfetto

Miglior regista esordiente – Phaim Bhuiyan, Bangla

Miglior sceneggiatura originale – Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccoli, Il traditore

Miglior sceneggiatura non originale – Maurizio Braucci e Pietro Marcello, Martin Eden

Miglior montaggio – Francesca Calvelli, Il traditore

Miglior fotografia – Daniele Cipri, Il primo re

Miglior scenografia – Dimitri Capuani, Pinocchio

Migliori costumi – Massimo Cantini Parrini, Pinocchio

Miglior trucco – Dalia Colli e Mark Coulier, Pinocchio

Migliori acconciature – Francesco Pegoretti, Pinocchio

Miglior musicista – L’Orchestra di Piazza Vittorio, per Il flauto magico di piazza Vittorio

Miglior canzone originale – Che vita meravigliosa, di Antonio Diodato, La dea fortuna

Miglior suono – Il primo re

Miglior film straniero – Parasite, Bong Joon Ho

Migliori effetti visivi – Theo Demiris e Rodolfo Migliari, Pinocchio

Miglior documentario – Selfie, Agostino Ferrente

Miglior cortometraggio – Inverno, Giulio Mastromauro

Miglior produttore – Andrea Paris, Matteo Rovere, Il primo re

David dello spettatore – Il primo Natale di Ficarra e Picone.

David speciale 2020 – Franca Valeri

DIODATO VINCE CON «CHE VITA MERAVIGLIOSA» - «Due delle più grandi passioni della mia vita si sono incontrate di nuovo e mi hanno regalato questa emozione, questa gratitudine». Inizia così il post su Instagram di Diodato che, con la sua 'Che vita meravigliosa' presente nel film 'La dea fortuna' di Ferzan Özpetek, ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale.