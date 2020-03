Bari, rinviato in autunno concerto di Gigi D'Alessio

BARI - A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, è stato rinviato in autunno il «Noi due tour 2020» di Gigi D'Alessio. La tappa barese prevista per il prossimo 18 aprile è stata rinviata al 19 novembre. Il cantante napoletano tornerà, dunque, in quella data tornerà davanti al suo pubblico barese e pugliese nella dimensione più intima de Teatro Team con uno spettacolo che punta a rendere protagonisti tutti i fan.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it