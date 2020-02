Il murales di Regeni che abbraccia Zaki è un inno alla Libertà: l'opera di Laica a Roma

«Stavolta andrà tutto bene». La scorsa notte a Roma in via Salaria, sul muro che circonda Villa Ada, a pochi passi dell'Ambasciata d'Egitto, è apparsa l'ultima opera della street artist Laika che ritrae Giulio Regeni che abbraccia lo studente arrestato in Egitto Patrick Zaki, con indosso una divisa da carcerato.