Blue Monday: 20 gennaio, il giorno più triste dell'anno

Giornata triste, fiacca e sotto tono: una spiegazione c'è. Oggi è il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno.

La credenza ha avuto inizio oltre un decennio fa, ma ancora oggi continua a essere annualmente celebrata, nonostante i conclamati dubbi sulla sua valenza scientifica. Nei primi anni 2000 uno psicologo dell’Università di Cardiff, Cliff Arnall, tramite una complicata equazione (che prende in considerazione meteo, debiti accumulati per i regali di Natale, calo di motivazione e crescente necessità di darsi da fare) stabilì che il terzo lunedì di gennaio (nel 2020, proprio il 20 gennaio) è il giorno in cui ci sentiamo più tristi. In molti dubitano dell’effettiva valenza scientifica dell’equazione, che sarebbe stata in realtà creata ad hoc da una campagna di marketing della compagnia di viaggi Sky Travel.

La ricorrenza non sia alibi per lasciarvi andare. Passeggiate all’aria aperte, un po’ di sport, mangiare in compagnia, possono essere il giusto antidoto per contrastare i sentimenti negativi. E se proprio non funziona, non resta che attendere l’Happiest Day, il giorno più felice dell’anno che cade intorno al solstizio d’estate, fra il 21 e il 24 di giugno.