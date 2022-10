Calcio, Tovalieri: «Bari hai tutto per sognare»

BARI - «Per il Bari è l’ora di risollevarsi: la Ternana è forte, ma si può battere». Sandro Tovalieri è uno dei «doppi ex» di spicco del match tra biancorossi ed umbri, in programma domani alle 20,30 al San Nicola. L’indimenticato «Cobra» è un idolo sempre attuale per la tifoseria barese: il suo score conta 82 presenze e 40 reti dal 1992 al ‘95, con una promozione in serie A ed una brillante salvezza nel massimo campionato. L’esperienza in rossoverde, invece, è stata la penultima della sua carriera: 20 gettoni ed una rete in B, nel 1998-99. Facile, quindi, intuire su quale sponda sia indirizzato il suo cuore: «Sarò sempre un grande tifoso del Bari: lo sanno tutti», afferma l’ex attaccante romano. «Ho visto dal vivo la gara con il Palermo in un San Nicola straordinario che mi ha riportato al mio trascorso da calciatore. Tornerò presto: è una promessa».

Serba un bel ricordo anche dell’esperienza a Terni?

«Diciamo che la Ternana era un po’ nel mio destino. Firmai per gli umbri già nel 1992 per un progetto ambizioso che coinvolgeva tanti grandi calciatori, tra cui Pietro Maiellaro e Giuseppe Taglialatela: una crisi finanziaria impedì alla società di onorare gli impegni finanziari assunti e mi trovai libero. Così arrivò la chiamata del Bari, nel mercato che all’epoca era autunnale: diciamo che se non ci fosse stata quella mezza disavventura, forse non sarei approdato in biancorosso. Giocai con le “Fere” il mio penultimo torneo da professionista: fu una bella esperienza, in una città molto appassionata che mi accolse bene, malgrado venissi dagli acerrimi rivali del Perugia».

Domani, le due compagini si ritrovano di fronte: quarta contro terza, che gara si aspetta?

«Entrambe le formazioni stanno disputando un avvio di stagione sorprendente: tutti parlano di A2 per l’abbondanza di grandi piazze, ma non bisogna dimenticare che fino a due anni fa Bari e Ternana erano in serie C. Evidentemente, sono riuscite a colmare presto il gap della categoria superiore. Sono convinto che possano essere protagoniste fino alla fine. La sfida è più delicata per i Galletti: non vedo allarmi sul piano del gioco, ma le tre sconfitte di fila potrebbero lasciare qualche traccia sul piano psicologico. In tal senso, vincere un confronto così importante potrebbe essere il viatico ideale per ripartire».

Il Bari non segna da tre gare di fila: bisogna preoccuparsi?

«I campanelli d’allarme suonano quando si fa fatica ad arrivare sotto porta: i biancorossi, invece, hanno sempre creato occasioni. C’è il periodo in cui segni ad ogni conclusione e quello in cui gira peggio. Ma non vedo proprio un problema offensivo per il Bari».

Malgrado l’abbondanza in attacco, può esserci una dipendenza da Antenucci e Cheddira?

«Non ci sarebbe nulla di anomalo. Antenucci, malgrado l’età, è un calciatore che per tecnica e classe varrebbe ancora la serie A, mentre Cheddira ha una forza devastante ed è in piena evoluzione. Inoltre, giocano insieme dall’anno scorso: è scontato che abbiano maggiore affiatamento. Ma sono convinto che il contributo arriverà anche dalle altre punte in organico. Salcedo a mio avviso è molto forte, Scheidler va aspettato: se un ds bravo come Ciro Polito ha investito una cifra importante su di lui, significa che ne ha visto ottime doti. Magari servirebbe un contributo sotto porta anche da centrocampisti e difensori: le punte devono assicurare gran parte del bottino di reti, ma non possono essere le sole a risolvere i problemi».

Chi va temuto, invece, nella Ternana?

«Donnarumma è una garanzia nella categoria: non va mai perso di vista. Lo stesso Pettinari è un attaccante furbo, bravo a lasciare il segno anche da subentrato. Così come Falletti può essere letale quando si accende. Ma come pericolo numero uno indico Partipilo: avrà motivazioni speciali affrontando la squadra della sua città. È veloce, ha buona tecnica, un ottimo dribbling e negli spazi può far male. Ha 28 anni, ma secondo me meriterebbe una chance in A».

Era tra gli oltre 35mila di Bari-Palermo: malgrado tre sconfitte di fila, il grande pubblico continua ad affollare il San Nicola.

«Non sono sorpreso. La passione dei baresi non si scopre oggi. Ho sempre sostenuto che il contesto valga le prime sette piazze d’Italia e mi sono puntualmente sorpreso nell’assistere ai problemi societari che si sono susseguiti negli anni. Ma la famiglia De Laurentiis ha intuito il potenziale vastissimo della città e sono certo che porteranno ad un salto di qualità definitivo. Sull’attuale stagione, ritengo che i risultati influiscano relativamente sull’affluenza. Dopo quattro anni trascorsi tra serie D e C, la gente ha una voglia pazzesca di calcio di alto livello. Se il Bari continuerà a viaggiare nel gruppone delle prime otto, l’apporto delle gente sarà costante. Anzi: si rivelerà decisivo per concorrere per un obiettivo che…non nomino. È giusto che si costruisca uno step alla volta, ma la maglia biancorossa impone di non precludersi alcun traguardo».