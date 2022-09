Calcio, Bari: venduti 18mila biglietti per la gara col Brescia

BARI - Dopo il clamoroso record di presenze in questa stagione ottenuto contro il Palermo (35.377 spettatori), è sempre più Bari-mania per gli incontri di Antenucci e compagni al San Nicola: in vista della gara di sabato contro il Brescia sono già oltre 18mila i tagliandi venduti da una piazza sportiva sempre più entusiasta della squadra allenata da Michele Mignani e dalle performance del bomber Walid Cheddira. Il club, per facilitare l’ingresso dei tifosi nell’impianto disegnato da Renzo Piano, ha predisposto novità nel prefiltraggio e l’anticipo dell’apertura degli accessi ai settori già alle ore 11 (il fischio d’inizio è previsto per le 14).