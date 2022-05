Calcio, sarà Catanzaro il prossimo avversario del Monopoli nei playoff

MONOPOLI - Sarà il Catanzaro il prossimo avversario del Monopoli nel cammino playoff. Dall'urna del sorteggio è uscito proprio il club calabrese, già affrontato e superato per due volte in campionato con l'identico punteggio di 2-1. Gli altri accoppiamenti dei quarti di finale per la promozione in serie B, vedono le sfide tra Virtus Entella – Palermo, Feralpisalò – Reggiana e Juventus U23 – Padova. Le partite si svolgeranno tra andata e ritorno, fissate martedì 17 e sabato 21 maggio con orari da decidersi. La prima partite del Monopoli sarà in casa allo stadio "Veneziani". Il Catanzaro è testa di serie e parte con il vantaggio del miglior piazzamento durante la stagione regolare.