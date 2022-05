Calcio, impresa del Monopoli: espugna Cesena e avanza nei playoff

MONOPOLI - Impresa del Monopoli sul campo del Cesena. I biancoverdi vincono per 3-0 e ribaltano la sconfitta dell'andata (1-2), quindi proseguono il cammino playoff, e continuano a sognare la promozione in serie B. Il formato trasferta del Monopoli colpisce dopo soli 12 minuti dal fischio d'inizio. Il team biancoverde sblocca il risultato con un autogol di Gonnelli, che mette in discesa la partita. Squadra compatta e pronta a ripartire in contropiede quella di Colombo che completa l'operazione qualificazione nella ripresa. Ci mette del suo anche il Cesena, con un pasticcio al 66' tra Allievi e il portiere Nardi, con quest'ultimo costretto ad atterrare in area il monopolitano Borrelli: rigore ed espulsione. Dal dischetto non sbaglia Mercadante. Sterile la reazione dei padroni di casa che si riversano in avanti a caccia del gol qualificazione ma non impensieriscono il portiere pugliese. Anzi, in pieno recupero arriva il 3-0, per un altro penalty provocato dal fallo su Guiebre. Dal dischetto ancora Mercadante non fallisce e scatta la festa.

Le altre squadre qualificate ai quarti di finale dei playoff, oltre al Monopoli, sono FeralpiSalò, Juventus U23, Entella e Palermo. Queste cinque, si aggiungo alle altre tre che di diritto erano già ai quarti Reggiana, Padova e Catanzaro. Gli accoppiamenti saranno a sorteggio con gara di ritorno in casa delle teste di serie. In caso di parità nella somma gol dopo i 180’ andata-ritorno, a passare alla semifinale sarà la testa di serie. Non sono previsti supplementari o rigori.