Calcio, Andria sconfitta nell'andata dei playout

ANDRIA - Sconfitta di misura per l'Andria nel match d'andata dei playout. Il team biancazzurro cede per 1-0 sul campo della Paganese, al termine di una partita che lascia l'amaro in bocca ai pugliesi. La squadra del tandem Di Leo-Di Bari decide di giocare solo nella ripresa e regala il primo tempo ai padroni di casa. I campani ringraziano e portano via il successo con il gol di Cretella al 34'. Nel secondo tempo, la Fidelis schiaccia la Paganese nelle propria metà campo e costruisce cinque occasioni da gol, tutte fallite, sia per la bravura del portiere campano che per l'imprecisione degli andriesi.