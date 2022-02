Il Lecce si riprende la vetta: colpo per 1-0 sul campo del Monza

MONZA-LECCE 0-1

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Paletta, Donati, Augusto; Mazzitelli, Barberis (dal 62' Colpani), Pereira, Machìn, Molina (dall'80' Ciurria); Valoti (dal 69' Gytkjær), Mancuso (dal 62' Mota Carvalho). All. Stroppa.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Helgason (dal 70' Blin), Tuia (dal 70' Simic), Lucioni, Barreca; Hjulmand, Gargiulo, Calabresi (dall'82' Gendrey); Listkowski (dal 70' Ragusa), Coda, Strefezza (dall'82' Rodriguez). All. Baroni.

ARBITRO: Doveri di Roma.

RETE: Coda al 56'(Rigore).

NOTE: Ammoniti Donati 33', Mazzitelli 44', Tuia 46', Machin 49', Paletta 54', Lucioni 63', Gargiulo 66'.

MONZA – Il Lecce si riprende la vetta della serie B. E' complice il ritorno alla vittoria (tredicesima su 26 giornate della stagione) della formazione di Baroni che archivia il ko interno col Cittadella, andando a sbancare il fortino dell'U-Power Stadium di Monza (secondo smacco interno dei lombardi) per due a zero. Un rigore di bomber-B Coda consegna al Lecce il successo, che serve a ritrovare la testa della classifica, che i pugliesi dividono adesso con la Cremonese, che ieri ha piegato 2-1 a domicilio la Ternana. Grigiorossi e giallorossi sono ora a 49 punti, tallonati dal Brescia (a -1) che ha subito perso il fresco primato, bloccato sull'1-1 a Como. Esultano i 1600 tifosi salenti presenti con calore allo stadio lombardo.

LA CRONACA - Lecce in campo con la sua terza divisa, blu con inserti verde fluo oltre ai consueti richiami giallorossi. Il Monza, classico, è biancorosso. In tribuna l'abbraccio tra il patron salentino Saverio Sticchi Damiani e il suo «collega» di casa Silvio Berlusconi. Pronti via: il primo pericolo del match è attuato dal Lecce con il palo destro colpito da una palla morbida a girare del leccese Listkowski (tra i migliori del match) al 7'. Al 22' una testata di Mancuso attraversa l'area piccola del Lecce e si spegne a lato. Nel successivo corner Augusto ha una sfera ghiotta ma manca la chance sparando alto sopra la traversa salentina. Nel capovolgimento di fronte, il Lecce sblocca il match con un'azione corale, che spinge il vivissimo Listkowski a bucare la rete del Monza, dopo il doppio tentativo di Coda e Gargiulo rimpallato dalla difesa dei lombardi che poi servono involontariamente l'assist per Listkowski. E' il 24', ma la rete dell'esterno offensivo polacco viene annullata da Doveri dopo il consulto del Var per una presunta carica fallosa di Gargiulo ai danni del portiere Di Gregorio. Al 47' svarione di Molina in area, sotto porta: era una buona occasione per il Monza.

In avvio di ripresa il Monza si mangia un gol con Mancuso che butta fuori un assist al bacio offerto da Pereira, con il pallone concesso amichevolmente dalla difesa leccese. La formazione di Stroppa impatta col piglio vivo il secondo tempo. Al 50' Gabriel è costretto a sventare la minaccia uscendo sui 20 metri fuori area. Al 53' Paletta manda giù in area di rigore il lanciatissimo Helgason. E' rigore, assegnato tra le proteste del capitano del Monza, che sindaca a Doveri l'area del contatto, a suo dire fuori dalla zona-penalty. L'arbitro è fermo, assegna il rigore al Lecce. Lo trasforma Coda, al 56'. Il capocannoniere della B spiazza Di Gregorio, firmando il suo 14° sigillo stagionale. Reagisce allo svantaggio il Monza che con una staffilata da fuori area di Donati manda il pallone non molto al lato destro di Gabriel (57'). Il Monza resta in agguato ed al 64' Machìn sfiora il palo alla destra di Gabriel da una posizione favorevole.

Al 70' triplo cambio ordinato da Baroni in casa Lecce: Ragusa per Listkowski, Simic per Tuia e Blin per Helgason. Ma è il Monza che si fa più pericoloso, con il sinistro velenoso di Colpani che Gabriel anestetizza con una parata di riflesso al 77'. Il Monza cerca disperato il pareggio ma è il Lecce che buca nuovamente la rete, ma il tap-in di Rodriguez viene annullato dall'arbitro, dopo il consulto del Var, che decreta l'offside. Sull'azione successiva Gabriel, con un rimpallo miracoloso, chiude la serranda al possibile gol del pari del Monza, davanti all'occasione del lanciato nazionale danese Gytkjær. In agguato c'era Ciurria che avrebbe potuto ferire il Lecce, che ringrazia «Santo» Gabriel. La vittoria è certa.

SUBITO IL NUOVO MATCH - Dopo il blitz di Monza, il Lecce tornerà in campo tra 72 ore per il recupero della 22^ giornata (mercoledì 2 marzo alle 18.30), in casa contro l'Ascoli. Il match con i bianconeri dell'1 febbraio scorso fu rinviato dopo appena cinque secondi di gioco per lo spaventoso scontro capitato al centrocampista giallorosso Manuel Scavone con l'avversario Beretta. Il giocatore del Lecce, allora, cadde violentemente a terra e perse i sensi. La successiva Tac a cui si sottopose l'atleta sventò ogni paura sugli effetti del suo temporaneo stato comatoso.