Lecce sorride e trova il suo Pablito: «Rodriguez? Un talento, esploderà»

È stato il procuratore di Maurito Icardi. Ora, Abian Morano, agente Fifa spagnolo, assiste Pablo Rodriguez, appena gettato nella mischia nella gara con il Vicenza, domenica: il 19enne attaccante del Lecce ha firmato il gol che ha permesso al team salentino di imporsi per 2-1.

Di attaccanti di talento, quindi, Morano se ne intende. «Un mese fa, Pablo mi ha garantito che, alla prima chance che il mister gli avrebbe concesso, lui avrebbe segnato - dice - Ebbene, è stato di parola ed ha anche realizzato una rete pesante, che ha permesso all’undici giallorosso di conquistare l’intera posta in palio. Sono contento per lui perché merita tanto per la maniera nella quale si allena, per l’enorme voglia che dimostra di arrivare lontano. Ha grandi potenzialità ed è giovanissimo. Insomma, è destinato a crescere».

Morano ha sentito il suo assistito dopo il match: «Era contento per avere fatto centro e per essere stato utile al collettivo, ma anche molto contrariato per il fatto di essere stato costretto ad abbandonare quasi subito il campo a causa di un problema muscolare. Oggi si sottoporrà agli esami strumentali e l’auspicio è che possa tornare presto a disposizione di mister Corini. Ci tiene tantissimo a ritagliarsi il suo spazio».

L’agente Fifa spagnolo si sofferma sulle caratteristiche di Rodriguez: «Non si fa parte della cantera del Real Madrid se non si hanno numeri importanti e lui li ha. La cosa che stupisce, considerata la sua giovane età, è la cultura del lavoro che lo caratterizza. Va sempre a mille, non molla nemmeno per un attimo, come ha visto fare alle merengues. Ha avuto modo di allenarsi con la prima squadra dei blancos ed ha potuto constatare l’intensità che caratterizza le sedute di un complesso composto da campionissimi».

Circa il ruolo, Morano sottolinea: «Può essere impiegato sia da prima che da seconda punta. Con le doti tecniche di cui dispone e con la velocità e la rapidità che possiede, può permettersi di fare la propria parte in più moduli. Corvino, del resto, è un operatore di mercato che monitora con la lente d’ingrandimento il calcio mondiale ed è un abile scopritore di talenti. Se si assicura le prestazioni di un ragazzo lo fa a ragion veduta, anche se poi l’esplosione di un giovane dipende da tanti fattori e non è mai un fatto automatico. Spero che Pablo riesca a fare tanta strada e che contribuisca alle fortune del Lecce».

Il procuratore di Rodriguez si dice contento del fatto che il suo assistito sia approdato nel team giallorosso: «La società è seria, organizzata, solida ed ha le idee chiare su come muoversi. Inoltre, parliamo di un club ambizioso, capace di programmare. A Pablo, tra l’altro, sono piaciuti subito l’ambiente, lo spirito di gruppo che c’è in squadra, la città ed il clima, che è molto simile a quello di Las Palmas, nelle Gran Canarie, dove è nato».

Intanto, il Lecce ha avuto appena il tempo di gioire per la vittoria ottenuta ai danni del Vicenza che già é tornato al lavoro in vista della partita esterna con il Cittadella, in cartellone domani, alle 15, in campo avverso. Dermaku ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e questa è decisamente una buona notizia, nell’ottica dei prossimi impegni. Pettinari è stato a risposo, a causa di una lombalgia. Falco ha seguito un programma personalizzato. Nel corso della seduta, Vigorito ha subito una pallonata all’orecchio sinistro. In mattina è prevista la rifinitura, al Via del Mare, prima della partenza, in charter, alla volta di Cittadella.