Vigilia Lecce-Venezia, mister Corini: «È scontro diretto»

LECCE - «Un errore grave sarebbe incorrere in cali d’attenzione, che potrebbero compromettere l’ottimo cammino che stiamo portando sinora. Durante una stagione, anche quando hai già centrato un obiettivo, c'è sempre da migliorare e da non dare per scontato: figuriamoci ora che siamo solo all’inizio. La strada è lunga e bisogna lavorare sodo». Così il tecnico del Lecce, Eugenio Corini, nella conferenza stampa della vigilia di campionato contro il Venezia.

Sull'avversario, autentica rivelazione in questo scorcio iniziale di torneo, il tecnico salentino ha sollecitato i suoi uomini a prestare attenzione: «E' una squadra forte, che sa fare bene entrambe le fasi - dichiara Corini -. E’ completa perché sa metterci qualità, ma anche forza fisica, tanto da saper essere insidiosa sulle palle inattive. Lavorano tutti e attaccano con tanti uomini, il tutto certificato dal quinto posto in classifica che rende merito all’ottimo lavoro del tecnico Zanetti. Per noi sarà un difficile scontro diretto».

La vittoria nel finale sul Chievo potrebbe essere il miglior viatico per il mese di dicembre, più che mai ricco di impegni: «Il successo di venerdì scorso, arrivato in quel modo così diverso dai precedenti, ci ha detto molto in chiave positiva. Ora però c'è un’altra sfida, alla quale seguirà quella altrettanto difficile con il Frosinone. L’unica cosa a cui dobbiamo pensare ora è la gara con il Venezia: poi il calendario diventerà più fitto ma noi dovremo sempre essere concentrati sulla partita del giorno», conclude il tecnico.

In chiave formazione forfait all’ultimo istante per il terzino Caderoni (trauma contusivo), il portiere Gabriel pienamente recuperato, così come il difensore centrale Dermaku, mentre Rossettini e Bjorkengren sono in ripresa ma, seppur convocati, non saranno del match.