Calcio, il Lecce in trasferta batte il Chievo: 2-1

LECCE - I giallorossi espugnano il Bentegodi a Verona, battendo in trasferta il Chievo 2-1. Il Lecce sale così momentaneamente in vetta alla classifica. Decisivi i cambi: Corini pesca il jolly dalla panchina, Falco firma il gol vittoria in pieno recupero, due minuti dopo un doppio cambio difensivo di Aglietti a tempo regolamentare scaduto. I gialloblu pagano dazio nonostante una ripresa convincente, con un Canotto inarrestabile sulla destra.