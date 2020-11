Lecce calcio, Mancosu. Gabriel e Calderoni rinnovano contratto

LECCE - Tempo di rinnovi contrattuali in casa Lecce. Con un breve comunicato il sodalizio giallorosso ha annunciato il prolungamento del contratto del capitano Marco Mancosu, in scadenza a giugno 2022, fino al termine della stagione sportiva 2022/2023. Anche l’estremo difensore Vasconcelos Ferreira Gabriel ed il terzino Marco Calderoni, in scadenza a giugno 2021, hanno prolungato il proprio rapporto contrattuale sino al termine della stagione sportiva 2021/2022.