Il Lecce perde in casa 3-1 contro la Fiorentina

LECCE - Va ai viola la sfida al Via del Mare, match della 33^ giornata di Serie A che registra il 3-1 per Iachini sulla strada della salvezza. Toscani subito avanti con Chiesa, Pulgar si fa parare da Gabriel il rigore del raddoppio. Prima dell'intervallo tremendo uno-due con Ghezzal (su calcio di punizione) e Cutrone. Ripresa in controllo per la Fiorentina che concede il gol di Shakhov nel finale e sale a quota 39 punti. Dieci in meno per il Lecce che non si allontana dal terzultimo posto