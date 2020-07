Il Lecce a caccia della scintilla: col Sassuolo per togliersi dai guai

LECCE - Restare aggrappato al treno-salvezza. È quanto cercherà di fare il Lecce al «Mapei Stadium», nella gara odierna (19,30) con il Sassuolo.

L’obiettivo è quello di muovere la classifica dopo le 5 sconfitte di fila che hanno reso oltremodo complicato il cammino della compagine salentina verso la permanenza in A. Gli emiliani guidati da De Zerbi sono reduci dal colpo di Firenze (3-1), giunto dopo i pareggi a suon di reti (3-3) ottenuti contro Inter e Verona.

Liverani prova ad andare oltre il ruzzolone subito nello scontro diretto con la Sampdoria: «Pensare a ciò che è accaduto non serve. Bisogna guardare avanti con positività, sapendo che la nostra è una squadra che può fare risultato con tutte le avversarie. E’ così dall’inizio della stagione. La cosa certa, però, è che abbiamo delle qualità e che, da qui alla fine, non molleremo di un centimetro e ce la metteremo tutta pur di salvarci».

Sulla quota-permanenza preferisce non fare calcoli: «Difficile azzardare ipotesi. Finché tra noi e le altre pericolanti ci sarà un distacco al massimo di 3-4 punti (il Genoa attualmente è a +1 ndr), la permanenza è possibile, con tante partite da disputare».

Il trainer capitolino loda il Sassuolo. «Merita i complimenti - sottolinea - Al primo anno in A ha avuto grandi difficoltà, come accade a tutte le neopromosse, tanto da rischiare la retrocessione. Poi, stagione dopo stagione, è cresciuto costantemente, investendo in strutture, in calciatori e nello staff. È questo il percorso di chi vuole consolidarsi in massima serie, dopo esserci giunto. Inoltre, ha puntato su un allenatore giovane, che ha idee, e lo accompagna con la scelta dei giocatori giusti. La rosa è un mix di uomini esperti e giovani importanti. La squadra esprime un buon calcio».

Tornato disponibile Lucioni, che ha scontato la squalifica, Liverani ha perso il pari ruolo Meccariello, che è andato ad aggiungersi agli infortunati Rossettini, Majer, Lapadula, Deiola e Dell’Orco. «L’emergenza continua - taglia corto il tecnico - Chi c’è ha le qualità per disputare un buon match».

Difficile stabilire il modulo che verrà scelto dal trainer romano per affrontare il Sassuolo e la composizione dell’undici di partenza. «C’è da valutare chi è in condizione di giocare - nota Liverani - Con le partite ogni 3 giorni e tanti assenti, decidere in anticipo è impensabile. Ci siamo allenati in 7-8 per fare recuperare chi ha affrontato la Sampdoria».

L’ipotesi più gettonata è quella della retroguardia a quattro con Donati, Lucioni, Paz e Calderoni, il centrocampo a tre con Barak (o Petriccione), Petriccione (o Tachtsidis) e Mancosu (o Barak), la coppia di trequartisti composta da Falco e Saponara (o Mancosu), alle spalle dell’unica punta Babacar.

Considerata l’abilità del Sassuolo nei “tagli”, però, non è possibile escludere la difesa a cinque, con Donati a fungere da terzo centrale e Rispoli schierato da esterno destro. In questo caso a centrocampo potrebbero agire Barak, Petriccione (o Tachtsidis) e Mancosu, con Falco (o Saponara) e Babacar in prima linea.

Liverani torna sullo stop rimediato contro la Sampdoria: «La tensione non ci ha permesso di esprimerci bene, ma da qui alla fine sarà quasi sempre così, in quanto contano i punti, c’è un gran caldo, affiora la stanchezza. Avrà maggiori possibilità di ottenere risultati positivi chi riuscirà ad essere più lucido ed un tantino spensierato. Con le gare ravvicinate, purtroppo, si deve cercare di correggere gli errori commessi solo tramite le sedute video, in quanto sul campo non c’è il tempo per lavorare e questo mi dispiace molto perché significa che non ho la possibilità di incidere».