Lecce calcio senza Deiola e Farias col Milan, in dubbio Barak

LECCE - Il Lecce di Fabio Liverani procede nella preparazione in vista della ripresa del campionato di lunedì sera contro il Milan. I giallorossi nel pomeriggio hanno sostenuto una seduta d’allenamento alla quale non ha partecipato il difensore Dell’Orco, ancora assente dopo un intervento di plastica per ernia inguinale. I maggiori dubbi del tecnico romano riguardano il centrocampo, con Deiola e Farias che hanno proseguito nel lavoro differenziato, e sicuri assenti contro i rossoneri, e Barak, anche lui in differenziato, ma che si spera di recuperare. La squadra, al termine della seduta di allenamento, è andata in ritiro presso l’Acaya Golf Resort, dove domani pomeriggio proseguirà la preparazione a porte chiuse