Lecce calcio, secondi tamponi negativi, riprendono domani gli allenamenti

LECCE - Proseguono a ritmo spedito le tappe di avvicinamento per la ripresa degli allenamenti collettivi in casa Lecce. Nella giornata di ieri, infatti, i componenti del gruppo squadra si sono sottoposti ad un secondo ciclo di test molecolari (tamponi), le cui risultanze, comunicate questo pomeriggio, hanno dato esito negativo per tutti i soggetti interessati.

Alla luce della seconda negatività del tampone effettuato, gli uomini di Fabio Liverani domani pomeriggio riprenderanno gli allenamenti di gruppo sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort.