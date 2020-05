Lecce sposa la prudenza, Sticchi Damiani: «Noi pronti, ma...»

LECCE - «Metteremo a disposizione dei nostri tesserati una struttura, o lo stadio o il campo dell’Acaya Golf Club, per svolgere eventualmente gli allenamenti individuali, ma esclusivamente su base volontaria, non su indicazione della società, nel rispetto di tutte le norme attualmente vigenti in materia. Questo significa che lo spogliatoio non sarà aperto, che non saranno presenti medici e fisioterapisti, che ciascuno dovrà utilizzare il proprio abbigliamento. Insomma, il club garantirà l’apertura di un impianto, onde evitare che i calciatori siano costretti, se vorranno svolgere una attività di ricondizionamento, a farlo in un parco o per strada. Per rispettare il distanziamento, se tutti o gran parte decideranno di rimettersi in moto, stabiliremo delle fasce orarie con turni di entrata ed uscita da rispettare».

Non intende in alcun modo forzare la mano, Saverio Sticchi Damiani, il presidente del Lecce, dopo la circolare diramata dal Ministero dell’Interno che ha chiarito che anche gli atleti delle discipline di squadra abbiano il diritto, come ogni cittadino, di svolgere attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

Presidente, la stessa linea sarà adottata da tutte le società?

«Posso solo supporre che sarà così, in quanto è ciò che è permesso fare in base all’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che il Lecce rispetterà alla lettera. Noi contiamo di mettere a disposizione dei nostri tesserati una struttura entro il pomeriggio di oggi o, al più tardi, la giornata di domani, in base alle richieste che riceveremo da parte loro».

Lo considera un segnale indicativo circa la possibilità di riprendere il campionato per portarlo a conclusione?

«Non penso che questo passaggio possa essere in alcun modo messo in relazione alle sorti del torneo di massima serie. A tale proposito è prematura ogni ipotesi, ferma restando la volontà espressa da tutte le società, compresa la nostra, di tornare a giocare, se sarà possibile farlo in sicurezza».

Gli allenamenti organizzati riprenderanno il 18 maggio?

«Ad oggi, questa è la data fissata. Per rispettarla realmente, però, sarà indispensabile che si giunga alla definizione di un protocollo da seguire che indichi dettagliatamente tutti gli aspetti da curare e tutte le procedure da seguire per garantire che tecnici, calciatori, medici ed addetti vari possano lavorare in sicurezza. Come noto, il protocollo a suo tempo presentato ai ministri dello sport e della salute non ha superato il vaglio del comitato tecnico-scientifico. Pertanto, dovrebbe essere integrato e in parte modificato. Se il 18 si partirà con gli allenamenti organizzati, occorrerà provvedere prima ad eseguire tutti i test sanitari indispensabili».

Venerdì prossimo si riunirà il Consiglio Federale. In questa circostanza verrà stabilito cosa accadrà nel caso in cui sia impossibile ripartire?

«Si vocifera che possa essere così, ma personalmente non faccio parte del consiglio e dispongo quindi di notizie dirette in proposito».

Lei ha sempre sottolineato di essere convinto che il Lecce non corra alcun rischio di retrocedere in B qualora la stagione non venisse completata. Ci sono novità in proposito?

«Non esiste alcun motivo di carattere giuridico, di classifica o di merito sportivo perché possa essere deciso il declassamento del Lecce nella serie cadetta, stante l’attuale situazione. Pertanto, sono assolutamente tranquillo. Se si tornerà a giocare, invece, i verdetti, sia in testa che in coda, verranno emessi dal campo, com’è giusto e doveroso che sia in una competizione sportiva».

Nelle ultime ore si è registrata una svolta in relazione alla concessione decennale del Via del Mare. È soddisfatto?

«Abbiamo portato avanti un lavoro certosino per presentare all’amministrazione comunale di Lecce un piano economico-finanziario dettagliato. Mi fa piacere che sia stato apprezzato dal sindaco Salvemini e dalla giunta municipale. Spero che ora si possa procedere speditamente ed aggiudicare la gara entro il prossimo 30 giugno. Noi parteciperemo e speriamo di vincerla. Se sarà così avremo la possibilità di continuare ad investire sullo stadio, cosa che già abbiamo fatto la scorsa estate, in vista del campionato di serie A».

Siete stati sempre in contatto con i componenti dello staff tecnico e con i calciatori in questi circa due mesi di stop agonistico?

«Quotidianamente, o direttamente o tramite altri componenti del club, con l’intento di farci trovare pronti a gettare le basi per la ripartenza, se arriverà il benestare a proseguire l’attività. In quest’ottica, è importante che tutti i tesserati abbiano spontaneamente deciso di restare a Lecce».