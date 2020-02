Lecce calcio, Liverani: «Col Napoli gara ad alta intensità»

LECCE - E’ una settimana da ricordare quella che sta per concludersi per il tecnico del Lecce Fabio Liverani. Domenica la prima vittoria casalinga contro il Torino, lunedì la consegna della 'Panchina d’argentò a Coverciano, domani contro il Napoli il raggiungimento delle 100 panchine con i giallorossi. Il tecnico, però, non intende cullarsi sugli allori e mette tutti in guardia sulle difficoltà che si incontreranno al San Paolo: «Domani con il Napoli sarà una gara di grande intensità attenzione e fisicità - dichiara Liverani -. I nuovi arrivati nel mercato di gennaio si sono integrati in maniera eccezionale, e questo è merito dei giocatori che sono qui con noi da diverso tempo».

La salvezza come traguardo finale: «Mancano 16 gare alla fine del campionato e dovremo cercare di mantenere concentrazione e attenzione per non essere altalenanti, ma avere continuità di prestazioni e risultati», prosegue il tecnico.

La formazione da schierare contro i partenopei, tra dubbi e certezze: «Lapadula e Falco hanno fatto bene nell’ultima gara con il Torino e hanno buone possibilità di partire dall’inizio. Il reparto di centrocampo ora ha al suo interno competizione, questo mi offre dubbi e alternative, potendo scegliere di giocare con caratteristiche diverse», conclude Liverani.