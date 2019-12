Liverani: «Contro il Bologna aspetto una gara di grande cuore»

Ritrova il suo capitano dopo oltre un mese, un sospiro di sollievo in più per Fabio Liverani alla vigilia della delicata gara casalinga contro il Bologna: "Mancosu rientra a far parte dei convocati e sono molto felice di questo - commenta il tecnico -. Bisogna considerare, però, che viene da una lunga inattività e dobbiamo vedere quanto è in grado di giocare». Un ritorno importante in mezzo al campo, a fronte di un periodo non proprio fortunato tra infortuni e squalifiche. E Fabio Liverani, conscio dell’importanza della gara contro i rossoblu, intende puntare sugli uomini più in forma: «Giocheranno quelli che mi danno più certezze da un punto di vista fisico - dichiara l’allenatore -. Dobbiamo fare una gara da Lecce a livello di intensità, corsa, entusiasmo e abnegazione. Voglio vedere una partita di grande cuore».

Sulle potenzialità e valore tecnico dell’avversario, Liverani è esplicito: «La situazione che sta vivendo il Bologna, con le vicende del suo tecnico, ti dà e ti toglie qualcosa. Oggi hanno ripreso il loro cammino e stanno ritornando ad esprimere la loro qualità. Domani sarò felice di riabbracciare Mihajlovic, a cui mi legano ricordi bellissimi».