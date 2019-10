Lecce, per gara con Sassuolo ancora fermi Majer, Benzar e Farias

Rientrato in nottata dalla trasferta contro la Sampdoria, il Lecce si è ritrovato questa mattina sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort in vista della gara casalinga di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. I calciatori impegnati nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo si è allenato regolarmente agli ordini del tecnico Liverani. Hanno continuato a svolgere un lavoro differenziato Majer, Benzar e Farias, già assenti a Genova e difficilmente recuperabili per domenica. A questi si aggiungerà la scontata assenza di Tachsidis, che sarà fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata sera. Domani allenamento pomeridiano a Via del Mare a porte chiuse.

Allenamento differenziato per chi ha giocato mercoledì e per chi è rimasto a riposo. In difesa Muldur potrebbe prendere il posto di Toljan - in lizza anche Tripaldelli per il ruolo di esterno - con la conferma di Marlon e Romagna centrali visto che non sono ancora recuperati Chiriches e Ferrari. In attacco possibile staffetta tra Caputo e Defrel, con Traorè in vantaggio su Djuricic. In mediana ballottaggio tra Magnanelli e Obiang, mentre Boga - autore del gol del momentaneo vantaggio contro la Fiorentina - e Duncan sembrano sicuri di una maglia. Confermate la assenza anche di Bourabia, Mazzitelli e Rogerio.