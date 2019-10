Lecce, domani in campo con maglia per raccogliere fondi ex portiere malato

In occasione della gara con la Juventus al via del Mare, domani i calciatori e il tecnico del Lecce indosseranno le magliette con il simbolo 'Smiling warrior', fatte realizzare dagli amici di Giovanni Custodero, un 24enne di Pezze di Greco (Brindisi) colpito da un sarcoma osseo. Il Lecce sosterrà così la vendita delle magliette che serviranno a raccogliere fondi per sostenere le cure mediche di Custodero, appassionato di calcio che ha giocato in porta fino a quando non gli è stata diagnosticata la malattia.

'Smiling warrior', il guerriero sorridente, sostengono i suoi amici, rappresenta l’atteggiamento con il quale Giovanni lotta ogni giorno.

(foto Facebook U.S. Lecce)