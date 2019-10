Lecce, assalto a taxi tifosi Roma: denunciate tre ultras salentini

Finiscono nei guai altri tre ultras del Lecce per l’assalto con lancio di pietre e bottiglie al taxi che lo scorso 29 settembre portava sei tifosi romanisti allo stadio di Via del Mare, in occasione della partita di calcio tra il Lecce e la Roma, valevole per il campionato di serie A.

Le indagini della Digos proseguite dopo l’arresto in flagranza dell’ultra Leonardo Errico, 21 anni di Erchie (Lecce), hanno permesso di individuare altri tre supporter che col volto coperto parteciparono all’azione di gruppo. Si tratta di un 26enne di Melendugno, un 24enne di Lecce e un 19enne di Avetrana che sono stati denunciati per lancio di materiale pericoloso, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Per tutti è stata avviata, anche, la procedura per l’irrogazione del provvedimento Daspo.