Lecce, Mancosu: «Sfida con l'Inter ci è servita per capire la serie A»

«Mi sento bene, ho recuperato dall’infortunio, la condizione ovvio non è ancora al top, ma la ritroverò piano piano. Il problema al polpaccio, che ho accusato durante il ritiro precampionato, è superato; non so se ho ancora i novanta minuti nelle gambe, ma sono al lavoro per rimettermi al meglio». Marco Mancosu, centrocampista e capitano del Lecce, è pronto a riprendersi il suo posto nell’undici titolare contro il Verona, nell’esordio casalingo dei giallorossi.

«Perdere 4-0 fa male - commenta il giocatore - non lo digerisco, anche se l’Inter è una squadra di grandi campioni. È stato il nostro battesimo in A, ma ci è servito per capire contro chi giocheremo, fermo restando che abbiamo fatto bene per venti minuti e siamo stati bene in partita».

«Non mi pongo obiettivi personali - prosegue - è importante che si raggiungano gli obiettivi di squadra; mantenere la categoria sarebbe il massimo per il futuro di questa squadra e questa città».

Sulla tifoseria, un’attestazione di stima: «Il Via del Mare deve diventare un fortino, le salvezze si costruiscono così. La piazza leccese voleva la serie A e la risposta data con gli abbonamenti (oltre 18mila quelli sottoscritti) è stata devastante - conclude - questo non può che renderci felici».