Lecce, è record abbonamenti: assegnati tutti i numeri di maglia

Numeri da record per la campagna abbonamenti del Lecce in vista della serie A. E’ stata raggiunta quota 17.521 e si procede speditamente verso il prossimo obiettivo, quello di staccare i 18mila abbonamenti.

Prosegue a gonfie vele, a poche ore dall’apertura dei botteghini, anche la prevendita per il debutto casalingo di Coppa Italia domenica 18 allo stadio di Via del Mare contro la Salernitana: sono oltre 8mila i biglietti già venduti, con la curva Nord superiore già esaurita.

Il Lecce ha ufficializzato la numerazione delle maglie con le quali giallorossi affronteranno il prossimo campionato di serie A.

Ecco l’elenco: 2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 6 Benzar, 7 Haye, 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 14 Dumancic, 16 Meccariello, 18 Pierno, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 23 Tabanelli, 25 Gallo, 27 Calderoni, 28 Fiamozzi, 29 Rispoli, 32 Lo Faso, 37 Majer, 39 Dell’Orco, 75 Felici, 77 Tachtsidis, 95 Bleve, 97 Chironi.

Intanto l’attaccante Diego Farias, prelevato dal Cagliari, ultimo acquisto in casa giallorossa, ha raggiunto il Salento. Oggi pomeriggio verrà presentato alla stampa e subito dopo si aggregherà al gruppo per effettuare il primo allenamento in maglia giallorossa, in vista della gara di Coppa Italia di domenica prossima.