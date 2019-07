Lecce, a San Siro giocherà la prima di campionato contro l'Inter di Conte

Il Lecce giocherà la prima partita di campionato in serie A contro l'Inter di Antonio Conte in trasferta a Milano. Lo ha stabilito il calendario della Serie A 2019-2020, svelato oggi a Milano. Sempre nella prima giornata, in programma il 24 e 25 agosto prossimi, campioni d’Italia della Juventus debutteranno in trasferta contro il Parma. Spiccano anche Fiorentina-Napoli, e Roma-Genoa.

"Passare in due anni dalla Lega Pro alla Serie A è stata un grandissima soddisfazione. E’ una sfida affascinante, speravamo in un avvio più soft ma va bene così". Alessandro Adamo commenta così, durante la presentazione dei calendari di Serie A, il debutto del suo Lecce sul campo dell’Inter nella prima giornata.