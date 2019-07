Lecce calcio, Calderoni: «In A non solo corsa ma qualità»

LECCE - E’ stato uno degli stakanovisti della scorsa stagione in serie B, ed ora si appresta a calcare terreni di gioco più prestigiosi della massima serie. Marco Calderoni, terzino sinistro del Lecce, non nasconde la propria curiosità «nell’iniziare questo nuovo campionato di serie A. Il massimo campionato l’ho sfiorato per sei mesi - dice il calciatore, all’età di 21 anni con il Palermo con Delio Rossi allenatore. Sicuramente ora andrà alzata l’asticella rispetto a quello che abbiamo fatto nell’ultima stagione: non basterà solo la corsa, ma ci vorrà maggiore qualità».

E su quello che lo da attende da fine agosto in poi, Calderoni è abbastanza esplicito: «Siamo una squadra, che seguendo le direttive di mister Liverani, tende a proporre gioco, mantenendo il giusto equilibrio - continua - e a noi terzini il mister chiede di partecipare alla fase offensiva». "Nel mio ruolo è arrivato Vera - conclude - giovane molto interessante, con caratteristiche simili alle mie. La concorrenza non fa che bene alla squadra, aiuta a dare il massimo in ogni allenamento».