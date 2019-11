Serie D, Foggia-Altamura 1-0: decide Gentile su rigore

FOGGIA- Termina, nonostante la pioggia battente, con la vittoria del Foggia il match contro l'Altamura nel girone di Serie D. 1 a 0 per i rossoneri.

Il Foggia fa suoi i tre punti contro l'Altamura sfruttando al meglio un turno favorevolissimo, in cui tutte le dirette concorrenti hanno perso punti: il Bitonto, fermato in casa del Sorrento e il Taranto clamorosamente sconfitto 3-0 in casa dal Gravina. Risultati che riproiettano la formazione di Corda in cima alla classifica, anche se il Bitonto deve ancora riprendere il match contro il Grumentum (interrotta al 10' del secondo tempo sul punteggio di 0-0). Il modo migliore per presentarsi al big match contro la formazione bitontina di domenica prossima.

A decidere il match è stato capitan Gentile, al quinto centro in campionato, su calcio di rigore concesso per un fallo su Tortori.