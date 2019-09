Foggia, ha il Daspo, ma va allo stadio e minaccia cc: arrestato

I carabinieri di Foggia insieme alla Digos hanno arrestato un ultras della squadra rossonera, G.M., di 33 anni. L'uomo durante la partita Foggia-Agropoli, che si è disputata lo scorso 8 settembre, ha minacciato alcuni militari che stavano svolgendo controlli per impedire l'introduzione allo stadio di fuochi d'artificio e altro materiale vietato. Grazie alle acquisizioni dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dello stadio Zaccheria, è risultato che l'uomo era già stato colpito dal Daspo, e non avrebbe potuto assistere a manifestazioni sportive. Quindi è stato arrestato sia per resistenza a Pubblico Ufficiale, sia per violazione del Daspo. Il 33enne dovrà presentarsi quotidianamente alla polizia, e sono in corso le procedure per emanare un ulteriore Daspo.

(foto Maizzi)