E ora il vino pugliese fa le valigie

Dal ponte di Ognissanti fino all’Immacolata c’è un tempo di mezzo. E’ in questa pausa delle festività che la Puglia, quella che continua a crescere senza sosta, si tufferà a partire da oggi. Il vino fa le valigie e va a spasso per l’Italia e l’Europa.

Iniziamo da stasera, ore 19.30, con il palcoscenico del gusto di Eataly a Monaco di Baviera dove la sinergia fra il direttore Michele Montemurro (pugliesissimo) e l’AIS Puglia propone il primo Puglia Wine Day in Germania. Nel calice 31 viticoltoriche presenteranno una selezione delle migliori produzioni vinicole pugliesi, invitando i presenti a vivere un aperitivo pugliese con prelibatezze culinarie e musica tradizionale. Nel bel mezzo del grigio novembre, il sole del sud arriva a Monaco con Negroamaro, Primitivo e Nero di Troia superstar. Da gustare, e soprattutto da capire con le masterclass in italiano del relatore Giuseppe Baldassare e in tedesco di Tom Engelhardt, direttore della Weinakademie Monaco (Uiw). Il tutto condito da pietanze di chef pugliesi, con ingresso gratuito.

Scende in campo anche l’ampia azione progettuale del Movimento turismo del vino Puglia per tutto novembre fra degustazioni, eventi a tema e laboratori sensoriali in collaborazione con i consorzi di Buonaterra – Movimento turismo dell’olio Puglia e La Puglia è servita.

Al via stasera, fino all’11 novembre, il prestigiosissimo Merano Wine Festival. E nel Gala Dinner meranese, per la prima volta, in menu ci sarà una selezione dei migliori rosati di Puglia dei consorziati abbinati ai cavatelli Centoni, patate, gambero rosa e finocchietto di Pietro Penna executive del Casamatta Restaurant by Vinilia Wine Resort di Manduria, che ha appena conquistato la prima Stella Michelin della storia di Taranto.

«A Milano riproporremo il road show – evidenzia Maria Teresa Varvaglione presidente di Mtv Puglia – nelle migliori enoteche della città, seminari di degustazione a cura di Ais Lombardia che da sempre tra le più dinamiche in Italia».