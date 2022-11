Francavilla F.na, 19enne ucciso: convocato comitato di sicurezza pubblica

BRINDISI - In seguito all’omicidio del 19enne Paolo Stasi, compiuto mercoledì scorso, e dopo altri fatti di cronaca avvenuti a Francavilla Fontana di recente, il prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni ha convocato una seduta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si terrà venerdì 18 novembre alle 9.30 a Francavilla. Lo comunica l’amministrazione comunale in una nota: «Come emerso dalle precedenti riunioni, nell’immediato è previsto un aumento della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio. Nei prossimi giorni, d’intesa con la prefettura, sarà formalizzato uno specifico patto per la sicurezza urbana incentrato sulle criticità presenti nella città di Francavilla Fontana».

Intanto nel paese si è registrato un altro caso di violenza: un commerciante di 50 anni del posto, è stato aggredito con calci e schiaffi da due uomini nei pressi della sua attività commerciale nella Città degli Imperiali. L’aggressione sarebbe scaturita da una lite avvenuta qualche minuto prima per motivi legati alla viabilità. Il diverbio sarebbe poi degenerato. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri. Il commerciante è stato medicato in ospedale e dimesso con una prognosi di 20 giorni. Si tratta del secondo caso nel giro di pochi giorni a Francavilla Fontana, ancora sotto choc per l'omicidio del 19enne Paolo Stasi.