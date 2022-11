OSTUNI - Approvato il progetto esecutivo sul «Recupero, restauro e consolidamento delle ex stalle annesse alla torre-castello di Villanova» per un importo complessivo di 360 mila euro finanziato per 150 mila euro con il sostegno alla Regione Puglia e 210.000 euro a carico del Comune della Città bianca a titolo di cofinanziamento.



Il progetto, redatto dall’architetto Domenico Sasso e acquisito lo scorso 4 ottobre in base a quanto previsto dall’autorità di gestione PSR Puglia 2014-2020 (in coerenza con le finalità nel supportare i soggetti pubblici), il Gal Alto Salento 2020, ha pubblicato un avviso pubblico per la cura e manutenzione del paesaggio agrario e naturale e il Comune ha presentato la domanda per l’Azione 6 – «Innovazione sociale per il Paesaggio - Intervento 6.1 – Realizzazione di un Incubatore Sociale sul tema del Paesaggio» inserendo il recupero, restauro e consolidamento delle ex stalle annesse alla torre-castello di Villanova.

Si vuole creare «un incubatore sociale sul tema del Paesaggio, ovvero uno spazio fisico rivolto ad ospitare in particolare giovani che intendono avviare nuove imprese di carattere sociale e ambientale indispensabile per la realtà territoriale studiato sia dal punto di vista storico-temporale (paesaggio e territorio identificabili come l’insieme delle stratificazioni naturali ed antropiche susseguitesi nel tempo) sia di quello socio-culturale (paesaggio e territorio come percezione cognitiva di una realtà che viene continuamente perturbata e ridefinita in funzione della rete globale nella quale è inserita) con lo scopo di fornire servizi di supporto all’avvio delle nuove attività».

Il progetto prevede interventi sugli immobili delle ex stalle in stato di abbandono con il «consolidamento-scompagnamento dell’ingresso laterale»; svuotamento dei vani dalle macerie e dai detriti; puntellatura delle volte; rimozione del terreno vegetale dalle coperture; svuotamento dei rinfianchi di volta; rinforzo e consolidamento di volte mediante placcaggio estradossale con rete diffusa in fibra naturale di basalto in acciaio inox e geomalta a base di pura calce idraulica; realizzazione di nuovi «rinfianchi di volta con pietrisco; realizzazione di idoneo vespaio areato interno previo scavo e livellamento».

All’interno è prevista la pulizia dei paramenti murari; scarificazione e stilatura dei giunti; trattamento idrorepellente dei paramenti murati; integrazione di illuminazione e prese a pavimento con torretta a scomparsa e realizzazione di nuovo impianto termico mediante la posa in opera di fan-coil a pavimento; nuova pavimentazione in pietra di Trani previo posa di idoneo massetto; nuovi infissi in legno con vetrocamera di sicurezza e scuretto in legno mentre il restauro sui paramenti esterni prevede: la revisione della cortina in pietra; estirpazione delle erbe; rimozione di chiodi, zanche, staffe e corpi estranei in genere adottando ogni accorgimento per salvaguardare l'integrità dei conci; pulitura delle superfici lapidee interessate dal diffuso attacco biologico (licheni); stilatura dei giunti fra conci; sostituzione della parte di muratura altamente degradata e non più recuperabile con la tecnica del ”cuci e scuci”; patinatura delle pareti compresa la risarcitura di alveoli di erosioni con malta di cemento bianco e idonei coloranti; trattamento idrorepellente protettivo. Per l’area esterna, oltre alla nuova area pavimentata in pietra di trani (copertura vani), è prevista la realizzazione di idonea canalizzazione delle acque meteoriche; posizionamento di sedute-dissuasori di traffico in pietra di Trani; posa in opera di ringhiera metallica di protezione e la realizzazione di nuova illuminazione “artistica”.

Ora sarà attivato il procedimento per l’affidamento dei lavori per un importo soggetto a ribasso di 251.259 euro oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 8.949,59 euro oltre Iva mentre il dirigente dell’Ufficio Gare, Appalti e Contratti, espleterà la procedura di affidamento secondo il criterio del minor prezzo determinato a seguito dell’applicazione del ribasso unico offerto in sede di procedura negoziata sui prezzi unitari mentre si procederà all’aggiudicazione pur in presenza di una sola offerta valida.