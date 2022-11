Francavilla, stazione di servizio abbandonata fonte di continui pericoli

FRANCAVILLA FONTANA - È nato prima il distributore di benzina (ridotto ormai a rudere) o il marciapiede di via Barbaro Forleo? La domanda, che si è posto qualche pedone, sorge spontanea dopo che da oltre dieci anni continua ad esistere un vecchio chiosco con vecchi distributori e pompe di benzina, tutto nell’abbandono e nel degrado più completo, in pieno centro cittadino su di un tratto di marciapiede della centralissima via Barbaro Forleo, non molto distante da palazzo di città. Si tratta di un distributore di benzina che è stato operativo su via Barbaro Forleo per circa mezzo secolo fino a quando la normativa ne ha vietato l’esercizio perché insistente in pieno centro cittadino a distanza ravvicinata alle civili abitazioni e con uno spazio di accessibilità per le auto che si fermavano per fare rifornimento molto ridotto, rispetto al traffico di passaggio che quotidianamente transita su via Barbaro Forleo.

Oltre al problema del degrado che un vecchio distributore di carburante non più in esercizio da tanti anni può arrecare in tempi di salvaguardia ambientale anche nell’ambito del paesaggio urbano, il rudere - come mostrano le foto - è interessato da cordoli di cemento e da pompe di benzina che sono stati abbandonati su di quel tratto di marciapiede da anni a causa dei quali molti pedoni sono inciampati finendo a gambe all’aria. Ora per evitare che qualche pedone, come è già successo, possa inciampare cadendo rovinosamente o a causa della pompa di benzina divelta dal distributore e abbandonata sul marciapiede o a causa dei cordoli di cemento che si trovano abbandonati nei pressi del vecchio chiosco del distributore, sarebbe opportuno, valutando i confini che delimitano gli interventi di competenza da parte dell’ente comunale con quelli della società petrolifera a cui apparteneva l’impianto di distribuzione di carburanti per autoveicoli, di procedere alla immediata rimozione del chiosco, insieme ai vecchi distributori di benzina. Si restituirebbe così l’intera area alla fruibilità dei cittadini, ripristinando il completo passaggio dei pedoni, eliminando così qualsiasi tipo di pericolo per chi attraversa quel tratto di marciapiede su via Barbaro Forleo. E magari, a marciapiede ripristinato, piantare degli alberi lì dove ora insite il rudere del vecchio distributore di benzina.