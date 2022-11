Brindisi, scoppia incendio da candela lasciata accesa: fiamme al rione Paradiso

BRINDISI - Fiamme in un appartamento al primo piano del rione Paradiso di Brindisi: pare che a innescare il rogo potrebbe essere stata una candela lasciata accesa. L'incendio si è verificato nel primo pomeriggio (intorno alle 15) in via Giosué Borsi. La proprietaria dell’abitazione non era in casa. Sono stati alcuni vicini a chiamare i soccorsi allarmati dal fumo che fuoriusciva da una finestra.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco, dalla vicina caserma di via Nicola Brandi, i soccorritori del 118 e i poliziotti della Sezione volanti. I danni provocati dalle fiamme e dal fumo pare siano consistenti. L’origine certa che ha innescato la combustione è in fase di accertamento. Dopo aver fatto defluire i fumi con un moto ventilatore, i pompieri hanno messo in sicurezza l'intera area.