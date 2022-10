Brindisi, 31enne gambizzato per strada al rione S.Elia: indagano i carabinieri

BRINDISI – Un 31enne è stato sparato alle gambe nella tarda serata di ieri a Brindisi, rione Sant'Elia. Indagano i carabinieri. Il giovane sarebbe stato colpito mentre si trovava in via Cellini, poi sarebbe andato da solo al pronto soccorso dell'ospedale Perrino, e lì i sanitari hanno avvisato i militari. Non ci sarebbero testimoni, gli investigatori sono al lavoro per capire la dinamica e il movente. Fortunatamente il 31enne non ha avuto gravi conseguenze.