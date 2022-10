Scarti di edilizia e bitume, Gdf scopre discarica nel Brindisino

BRINDISI - Bitume, scarti di edilizia e potatura sono stati abbandonati e ritrovati in un terreno di 17mila metri quadri in provincia di Brindisi. Sono stati i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, nell’ambito del controllo economico, a scoprire la discarica a cielo aperto in aperta campagna, ed a inoltrare la segnalazione al Comune competente per avviare le necessarie procedure di rimozione, recupero, smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi. Nell’ultimo anno i finanzieri della 'Compagnia Pronto Impiegò in provincia di Brindisi hanno effettuato, complessivamente, nove controlli che hanno permesso di individuare circa 176.000 mq di aree su cui erano stati abbandonati rifiuti, pericolosi e non, di vario genere.