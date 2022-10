Brindisi, assunta come bidella dopo 37 anni: «Avevo fatto domanda nel 1985»

BRINDISI - Non ricordava neanche di aver fatto la domanda per diventare collaboratrice scolastica. Marcella Primiceri, di Mesagne (Br), aveva mandato la documentazione nel 1985, e ora, 37 anni dopo, è arrivata la chiamata a scuola, e da poco più di un mese lavora all'istituto alberghiero Pertini di Brindisi. La storia della 58enne è raccontata dal Corriere del Mezzogiorno, e quello della scuola era proprio un sogno, tanto che nonostante vivesse in Germania da tanto tempo, non ha esitato a fare rientro nella sua Mesagne. È stata un'altra collaboratrice scolastica a dirle che il suo nome era presente nella graduatoria: in Germania lavorava in una fabbrica, arrivava a guadagnare 1800 euro, ma il desiderio di tornare in Puglia era troppo forte.