SAN VITO - Tutto lascia pensare che si tratti dell’ennesima storia di Codice rosso: una 60enne sanvitese ieri è stata accoltellata per strada da un uomo. L’aggressore dovrebbe essere l’ex compagno della donna.

Il fatto è successo intorno alle 13 in via Amilcare Ponchielli, a San Vito dei Normanni. Stando a quel pochissimo che è stato possibile sapere, la donna è stata ferita da un uomo armato di coltello.

Nell’aggressione la 60enne ha riportato ferite da arma da taglio all’altezza del torace e della mano. Per fortuna non dovrebbe trattarsi di lesioni gravi.

La donna ha dovuto fare ricorso alle cure dei soccorritori del 118. Sul luogo dell’aggressione è stata inviata un’ambulanza. Il personale sanitario ha prestato alla donna ferita le prime cure e, a seguire, l’ha trasportata al Pronto soccorso perché potesse essere sottoposta ad ulteriori accertamenti diagnostici.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri, che ieri, appena ricevuta la segnalazione dell’accaduto, si sono recati sul luogo dell’aggressione e hanno proceduto a raccogliere le testimonianze e ad effettuare tutti quei rilievi che sono di rito in questi frangenti.

Un fatto, pur in assenza di qualsivoglia conferma da parte degli investigatori, è certo: la vittima dell’aggressione conosce la persona che l’ha ferita. Se il prosieguo degli accertamenti investigativi confermerà che l’accoltellatore è l’ex compagno della 60enne sanvitese saremmo di fronte all’ennesimo caso di Codice rosso, la legge entrata in vigore nell’agosto di tre anni fa che ha modificato il Codice penale, il Codice di procedura penale e altre disposizioni normative in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Il fatto successo ieri a San Vito dei Normanni, sulla pubblica via, potrebbe essere l’ennesima storia di amore che si ammala e diventa violenza.