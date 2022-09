Spaccio, documenti falsi e resistenza a pubblico ufficiale: due arresti nel Brindisino

LATIANO - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni hanno arrestato in flagranza di reato una 32enne del luogo e un 25enne originario di Rutigliano (BA) domiciliato a Latiano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, possesso di documenti di identità falsi e resistenza a pubblico ufficiale. Gli operanti hanno proceduto al controllo della donna nelle vicinanze della sua abitazione di Latiano e, notando un atteggiamento sospetto e nervoso, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. La donna, giunta all’altezza della soglia della casa, ha iniziato ad urlare con l’intento di avvertire il compagno e ostacolando i Carabinieri nelle fasi d’ingresso in casa. L’uomo, nel frattempo, ha tentato la fuga uscendo dalla finestra che affaccia sul cortiletto interno ma è stato bloccato grazie alla prontezza dei militari.

In seguito alla perquisizione locale eseguita nell’abitazione, sono stati rinvenuti: 1,8 kg. di hashish suddivisi in involucri termosigillati; 4,7 grammi di hashish; 1,8 grammi di marijuana; 43 grammi di ketamina; 90 ml di metadone residuo suddiviso in 5 flaconi; 6 carte d'identità contraffatte; circa 20.000 euro in contanti, contenuti in involucri termosigillati; 14 sim telefoniche, 8 cellulari e un pc portatile; vario materiale per la pesatura, il confezionamento e la termosigillatura; 6 carte di debito prepagate; ricevute di spedizione intestate a terzi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito, la donna è stata posta agli arresti domiciliari mentre l’uomo è stato trasferito nel carcere di Brindisi, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’arresto attende l’eventuale convalida del G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, dopo l’interrogatorio e il confronto con la difesa.