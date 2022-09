Brindisi, in motorino con un coltello da 15cm nella felpa: segnalato minorenne

La polizia di Brindisi ha segnalato alla Procura del Tribunale dei Minori di Lecce un minore che gironzolava con un coltello in tasca. Il giovane, sottoposto a un controllo mentre viaggiava a bordo di un motorino con un amico maggiorenne, aveva comportamenti sospetti ed è stato perquisito: in una tasca della felpa conservava un coltello a serramanico lungo circa 15 centimetri. Il minorenne, dopo le formalità di rito, è stato riaffidato ai genitori; il coltello è stato sequestrato per essere messo a disposizione dell’Ufficio Corpi di Reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce.